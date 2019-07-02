Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı

31 dakika önce

Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı, System.String[]
Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, vücut ağırlığı ve kuvvet antrenmanlarıyla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla sona erdi.

Afrika Kupası'nda görev alan Trezeguet ve Koita'nın yanı sıra izinli olan Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ve İlhan Depe antrenmana katılmadı.

Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı idmanlar ile çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Spor
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