Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
31 dakika önce
Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, vücut ağırlığı ve kuvvet antrenmanlarıyla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla sona erdi. Afrika
Kupası'nda görev alan Trezeguet ve Koita'nın yanı sıra izinli olan Veysel Sarı
, Ramazan Köse
, Özgür Çek
ve İlhan Depe
antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı idmanlar ile çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL
Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!
Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu
Gana ve Kamerun, Afrika Kupası'nda bir üst tura yükseldi
Beşiktaş, Mohamed Diame'yi bedavaya transfer ediyor