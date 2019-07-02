Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
11 dakika önce
Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, vücut ağırlığı ve kuvvet antrenmanlarıyla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla sona erdi. Afrika
Kupası'nda görev alan Trezeguet ve Koita'nın yanı sıra izinli olan Veysel Sarı
, Ramazan Köse
, Özgür Çek
ve İlhan Depe
antrenmana katılmadı. Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı idmanlar ile çalışmalarına devam edecek.
(İHA)
Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki!
Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu
Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı
Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi