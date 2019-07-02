Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
1 saat önce
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman vücut ağırlığı ve kuvvet antrenmanları ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden çalışmalar, dayanıklılık ve koşu çalışmasıyla sona erdi.
Kasımpaşa'da Afrika
Kupası'nda yer alan oyuncular Trezeguet ve Koita, izinli olan Veysel Sarı
, Ramazan Köse
, Özgür Çek
ve İlhan Depe
antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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