Kasımpaşa'da yenilmezlik serisi 8 maça çıktı - Son Dakika

Kasımpaşa'da yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Son 8 maçın 6'sında kale gole kapandıLacivert-beyazlılar 5 maç aradan sonra gol atamadıBeşiktaş hazırlıkları başladıSarlija sezonu kapattıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında golsüz berabere kalan Kasımpaşa'da yenilmezlik serisi 8...

Son 8 maçın 6'sında kale gole kapandı

Lacivert-beyazlılar 5 maç aradan sonra gol atamadı

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OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında golsüz berabere kalan Kasımpaşa'da yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi. Tayfur Havutçu'nun ayrılmasının ardından takıma başına geçen Fuat Çapa, 10 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısında küme düşer denilen Kasımpaşa'yı tehlikeli hattın dışına çıkarmayı başardı. Lacivert-beyazlılar, Sivasspor karşısında aldığı beraberlikle

SON 8 MAÇIN 6'SINDA KALE GOLE KAPANDI

Lacivert-beyazlılar, takım savunmasında iyi işler yapıyor. Ligin ilk yarısında görev alan savunma 4'lüsünün tamamını değiştiren Kasımpaşa, bu değişikliklerin meyvelerini almaya başladı. Devre arası transfer döneminde takıma dahil edilen Hadergjonaj, Brecka, Meriah ve Haddadi, gösterdikleri performansla teknik ekibin yüzünü güldürdü. Son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan İstanbul ekibi, bu maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

LACİVERT-BEYAZLILAR 5 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATAMADI

Süper Lig'de son olarak 24'üncü haftada Konyaspor ile deplasmanda gol atamayan Kasımpaşa, 5 maç aradan sonra ilk kez rakip fileleri havalandıramadı. Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesiyle hem savunmada hem hücumda daha etkili bir performans gösteren lacivert-beyazlılar, ligde 5 hafta sonra gol bulamadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da maç sonrasında yaptığı açıklamada, Sivasspor karşısında geçtiğimiz haftalara göre daha az pozisyona girdiklerini kabul etti. Çapa, "Hadergjonaj'ın kırmızı kartı hesapları değiştirdi. Kırmızı kartın ardından 1 puan için oynadık. Rakibe de pozisyon vermedik. Az pozisyon verdik, gol yemedik. Bunlar güzel taraflar. Daha önceki maçlara göre az pozisyona girdik. Bunda hem hava şartlarının hem de rakibimizin fiziksel kalitesinin etkisi var" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARI

Öte yandan Süper Lig'in 31'inci haftasında Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak lacivert-beyazlılar, maçın hazırlıklarına arada vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı. Futbolcular, günü sabah saatlerinde yaptıkları rejenerasyon antrenmanıyla günü tamamladı.

SARLİJA SEZONU KAPATTI

Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı öncesinde iki eksik isim bulunuyor. Geçtiğimiz hafta antrenmanda bileğinden sakatlık yaşayan Hırvat stoper Zvonimir Sarlija, kalan haftalarda forma giyemeyecek. Bu ismin yanı sıra Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Florent Hadergjonaj da kart cezası sebebiyle Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.


Sivasspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da yenilmezlik serisi 8 maça çıktı - Son Dakika Spor
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