Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Antalya'da devre arası kampının gerçekleştirildiği otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda top kazanma, topa sahip olma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yapıldığı belirtildi.

İdmanın yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe'nin antrenmanda yer almadığı aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın Alanya'da yapacağı idmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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