Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saate sürdüğü bildirildi.
İdmana tedavisine devam edilen Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'in katılmadığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:58 Kaynak: AA
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