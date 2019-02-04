Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saate sürdüğü bildirildi.

İdmana tedavisine devam edilen Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'in katılmadığı kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:58 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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