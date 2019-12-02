Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

6 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi, System.String[]

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Çarşamba, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı
Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı İstanbul Barajlarında alarm Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]