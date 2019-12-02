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Kasımpaşa'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi
6 saat önce
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:04 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
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