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Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan...
6 saat önce
Kasımpaşa'dan kadroya bir takviye daha...Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kasımpaşa'dan kadroya bir takviye daha...
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:51
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