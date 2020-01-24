Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan...

6 saat önce

Kasımpaşa'dan kadroya bir takviye daha...Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kasımpaşa'dan bir takviye daha! Mickael Tirpan..., System.String[]

Kasımpaşa'dan kadroya bir takviye daha...


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika ekibi Lokeren'de forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Kasımpaşa, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:51 
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