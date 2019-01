Kasımpaşa'dan Diagne Açıklaması

- (Özel haber) Kasımpaşa 'dan Diagne açıklamasıKasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin:"Şu an bize ulaşan bir bilgi yok"İSTANBUL - Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, adı Galatasaray ile anılan Diagne için, "Bu konuyla direkt olarak başkanımız ilgileniyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir durum yok" dedi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Akhisarspor ile eşleşen Kasımpaşa'da, Sportif Direktör Nursal Bilgin, İhlas Haber Ajansı 'na özel açıklamalarda bulundu. Ligde ve kupada hedeflerinden sapmak istemediklerini belirten Bilgin, "Biz hem ligde hem de kupada üst yerleri hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için de her takımla başa baş oynamamız lazım. Bizim için rakip önemli değil. Maçın sağlıklı ve sportmen geçmesi önemli. Hedeflerimizin arasında kupa da var. İyi de bir kura çektik. Ligi de Avrupa kupalarına katılmak için iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Hedeflerimizde sapma yok, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu."Bize ulaşan bilgi yok"Bilgin, adı Galatasaray ile anılan Diagne transferi hakkında ise, "Bu konuda direkt olarak kulüp başkanımız ilgileniyor. Şu an bize ulaşan bir bilgi yok. Biz de transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgilendiğimiz isimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.