Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Kasımpaşa, bir futbolcusu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Lacivert-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir futbolcusu ve bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp için şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(İHA)