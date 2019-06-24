Kasımpaşa'dan golcü transferi
26 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:58 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa
, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri
'nin Ajman takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk
ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.
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