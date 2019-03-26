Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'dan "Hello Brother" Mesajı

Kasımpaşa'dan "Hello Brother" Mesajı

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Kasımpaşa'dan
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Kasımpaşa Kulübü sosyal medya hesabı Twitter'dan "Barış ve kardeşlik için, selam kardeşim. Hello Brother (Merhaba kardeşim)" mesajı paylaşılarak, TRT World'ün hazırladığı video yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Kasımpaşa, Spor
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