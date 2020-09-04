Kasımpaşa'dan kaleci transferi

Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, son olarak Konyaspor'da görev alan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli file bekçisi için sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Sportif direktör Emir Saraç'ın da yer aldığı törende Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

- İstanbul