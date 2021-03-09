Kasımpaşa'dan maçlarındaki hakem yönetimine tepki Açıklaması - Son Dakika

Kasımpaşa'dan maçlarındaki hakem yönetimine tepki Açıklaması

09.03.2021 00:01
Kasımpaşa'dan maçlarındaki hakem yönetimine tepki Açıklaması, System.String[]

Kasımpaşa Kulübü, lacivert-beyazlı futbol takımının maçlarındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kasımpaşa Kulübü, lacivert-beyazlı futbol takımının maçlarındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmadaki hakem yönetimine eleştiride bulunularak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sistematik hakem hatalarına sessiz kalmayacağız. 29 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa'ya yönelik art niyetli kararların artarak devam ettiğini endişeyle takip etmekteyiz. Henüz 4 hafta önce hakem Erkan Özdamar'ın tarihe kara bir leke olarak geçen birbirinden hatalı kararları unutulmamışken, Türk futbolundaki hakem skandallarından yenisi Antalya'da sahnelendi. Hakem camiasındaki ahbap-çavuş ilişkilerinin en büyük örneklerinden olan Serkan Tokat, VAR'ın başındaki Atilla Karaoğlan'la birlikte Kasımpaşa'nın bir galibiyetine daha engel olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Antalyaspor maçının 38. dakikasında yaşanan bir pozisyona dikkat çekilerek, şu görüşler paylaşıldı:

"38. dakikada başlangıcı net bir şekilde ofsayt olan pozisyonun ardından çalınan faul ve frikik pozisyonu da sistematik hataların devamı şeklindeydi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 'Serbest vuruş sırasında hiçbir rakip futbolcu barajın arasına giremez. En az 1 metre uzakta durmak zorunda.' kararını alsa da bundan bihaber olduğunu düşündüğümüz hakem Serkan Tokat ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor oyuncusu Fredy'nin Kasımpaşa barajındaki ihlalini görmezden geldi. Bu sistematik hatalarla kulübümüzün hak etmediği puan kayıplarına bir yenisi daha eklenirken Türk futbolundaki hakem sorununun korkutucu boyutlara ulaştığını üzülerek seyretmekteyiz."

Kasımpaşa'nın gerçekleştirdiği yatırımlarla Türk futbolunda görevini en iyi şekilde yapmasına rağmen hakem kararlarından en çok etkilenen takım olduğu savunularak, şunlar kaydedildi:

"Kasımpaşa Kulübü, 'Her zaman Türk futboluna tam destek' diyerek yola çıkmış güzide bir kulüptür. Ligin ender ve örnek kulüplerinden olan Kasımpaşa, Türk futboluna yaptığı yatırımlar dışında kazandırdığı oyuncularla görevini en iyi şekilde yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Ancak neredeyse her maç, hakemlerin yanlış, yanlı tutumlarından en çok etkilenen takım Kasımpaşa'dır. Sesi çok çıkanın hakkının korunduğu bir dönem yaşıyoruz. Kulüp olarak her zaman bir duruşumuz var. Türk sporunun geleceği ve birlikteliği için bu duruşumuzu bozmak istemiyoruz ve bunda da kararlıyız. Ancak Antalyaspor maçındaki gibi haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağımızı, kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Türk futbolunun kalitesinin artması için mutlak adaletin sağlanmasını bekliyoruz."

Antalyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa'dan maçlarındaki hakem yönetimine tepki Açıklaması - Son Dakika Spor


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