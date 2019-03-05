Kasımpaşa'dan Mustafa Denizli Açıklaması

Kasımpaşa Kulübü, dün Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanan Mustafa Denizli hakkında açıklamada bulundu.

Kasımpaşa Kulübü, dün Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanan Mustafa Denizli hakkında açıklamada bulundu. Kulüp, Denizli'nin ilk antrenmanda takımın başında yer alacağını açıkladı.



Kasımpaşa Kulübü resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İstanbul

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