Kasımpaşa'dan savunmaya transfer

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İngiltere temsilcisi Huddersfield Town'dan Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya dahil edilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Hadergjonaj, bu sezon Huddersfield Town formasıyla İngiltere Championship'te 21 maçta forma giydi.