Kasımpaşa'dan son dakika transfer kararı! Quaresma için... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'dan son dakika transfer kararı! Quaresma için... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'dan son dakika transfer kararı! Quaresma için...

6 saat önce

Kasımpaşa'da transfer hareketliliği... Birçok futbolcuyla yol ayrımına gitmesi beklenen Kasımpaşa'da bir gelişmeler yaşanıyor.

Kasımpaşa'dan son dakika transfer kararı! Quaresma için..., System.String[]

Kasımpaşa'da transfer hareketliliği... Birçok futbolcuyla yol ayrımına gitmesi beklenen Kasımpaşa'da bir gelişmeler yaşanıyor.


Transfer döneminde bütçe yaratmak isteyen Kasımpaşa, Ricardo Quaresma'ya gelecek teklifleri bekliyor. Fanatik'in haberine göre; Portekizli yıldızı da satış listesine koyan Lacivert Beyazlılar, menajerlere bu yönde yetki verdi.


Beşiktaş'ta uzun yılllar forma giyen yıldız futbolcuya Brezilya'da talipler olduğu iddia ediliyor.


Quaresma için Santos cephesinden de açıklama var


Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'un teknik direktörü Jesualdo Ferreira, Kasımpaşa forması giyen eski öğrencisi Ricardo Quaresma'nın olası transferi hakkında konuştu.


Jesualdo Ferreira, Portekizli futbolcuyu takımında görmek istediğini ancak kararı yönetimin vereceğini söyledi. Eski öğrencisine olan ilgisini gizleyemeyen Ferreira, "Yönetim Kurulu ile konuştum, bu transferi istediğimizden haberleri var. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir." dedi.


Jesualdo Ferreira'nın Ricardo Quaresma açıklaması şu şekilde:


"Burada herkes Ricardo Quaresma'yı çok seviyor. Hatta benden bile fazla sevdiklerini söyleyebilirim. Onu takımımda görmek istediğimi söylememe bile gerek yok. Yönetim Kurulu ile görüştüm, bu transferi istediğimizi biliyorlar. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir. Kulübün fikri her şeyden önce gelir."


36 yaşındaki Ricardo Quaresma, Jesualdo Ferreira yönetiminde 2006 ve 2008 yıllarında Porto'da şampiyonluk yaşamıştı.

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirliği'nin Brezilyalısı Baiano: Seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittim
Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan, transferde kulübün çıkarlarına öncelik veriyor Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor Son Dakika: Galatasaray, Saracchi'nin transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri
17:42 Moldovalı milli futbolcu Igor Armas: "Engin Fırat'tan sonra takıma inanmaya başladık" - Son Dakika Spor
17:41 Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Son Dakika Spor
17:37 Giresunspor, İshak Doğan'ı transfer etti - Son Dakika Spor
17:37 Alanyaspor yağmur altında çalıştı - Son Dakika Spor
17:36 Nuri Kamburoğlu: "Moldova Milli Takımı'nda çalışmak önemliydi" - Son Dakika Spor
17:18 Son Dakika: Galatasaray, Saracchi'nin transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
16:36 Ryan Babel, Instagram'dan Galatasaray'ı sildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa'dan son dakika transfer kararı! Quaresma için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]