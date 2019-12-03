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Kasımpaşa'dan Şota bombası! Karaman'ın ardından...

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Kasımpaşa'dan Şota bombası! Karaman'ın ardından..., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları sürüyor. Geçtiğimiz gün Hikmet Karaman ile görüşen lacivert beyazlılar, ikinci olarak takımın eski çalıştırıcısı Şota ile bir araya geldi.


Türkiye'ye gelen Şota'nın teklife sıcak baktığı ifade edildi. Kasımpaşa yönetiminin Hikmet Karaman ile Şota arasında kısa süre içinde bir tercih yapması bekleniyor.


Kasımpaşa'da Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber, Hikmet Karaman'la bir araye gelip fikir alışverişinde bulunmuştu. Görüşme sonrası kesin anlaşma sağlanmadı. Karaman da lacivert beyazlılardan gelecek yanıtı bekliyor.


Shota Arveledze, Hikmet Karaman, Kasımpaşa, Karaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 
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