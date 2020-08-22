Kasımpaşa'dan Trabzonspor açıklaması - Son Dakika

Kasımpaşa'dan Trabzonspor açıklaması

Kasımpaşa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;"Kasımpaşa Kulübü'nden Türk futbol kamuoyuna duyuru;Görülen lüzum üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmamız gerekmiştir.

Kasımpaşa'dan Trabzonspor açıklaması, System.String[]

Kasımpaşa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

"Kasımpaşa Kulübü'nden Türk futbol kamuoyuna duyuru;

Görülen lüzum üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmamız gerekmiştir.

Trabzonspor Divan Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğu başvuru, bugünlerde Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik sürecine zarar vericidir.

Bilinmelidir ki; Kasımpaşa Kulübü, Türk futboluna hizmet maksadıyla geçtiğimiz dönemlerde şu an Galatasaray forması giyen Adem Büyük'ün Yeni Malatyaspor'a transferini ve kaptanlık pazubendi takan Abdullah Durak'ın Çaykur Rizespor'a transferini de bedelsiz olarak gerçekleştirmiştir.

Mazisinde hiçbir karışık iş olmayan Kasımpaşa, 2015 yılında ise Trabzonspor'un isteği ile Özer Hurmacı'nın transferini bonservis bedeliyle gerçekleştirmiş, futbolcunun daha sonraki süreçte Trabzonspor'dan başka 3-4 farklı kulübe transfer gerçekleştirmesine rağmen Trabzonspor Kulübü, futbolcunun bonservis bedelini zamanında ödeyememiş; Kulübümüz, Trabzonspor'un o günkü maddi koşulları sebebiyle transfer bedelini ancak ödeme vadesinden 4 yıl aradan sonra tahsil edebilmiştir.

Bu süreçte Kasımpaşa'nın bütün kulüplerimize gösterdiği iyi niyeti ve tutumunun bir örneğini de Trabzonspor'a göstermiş, Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa maçlarında ülkemizi temsil edebilmesi için gerekli ricalarını geri çevirmemiştir. Kasımpaşa'nın hoşgörüsüne, bu süreç içindeki bütün Trabzonspor başkanları şahittir.

Hatırlatmak isteriz ki; yine bu süreçte Trabzonspor Kulübü'ne iyi niyetli davranmasaydı UEFA lisansını alamayacak ve Avrupa kupalarına katılamayacaklardı.

Ayrıca Özer Hurmacı transferinin, bu sürecinin tüm resmi kayıtları TFF'de mevcuttur.

"Ben değil, biz diyen" kulübümüzün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı artırarak sürdürme kararı aldığını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Trabzonspor da Trabzon şehri de bizimdir. Kimi yöneticilerin eksik bilgi ve yanlış duyumdan kaynakladığına inandığımız günlük görüşleri ne Kasımpaşa'yı üzer ne de büyük Trabzonspor'u bağlar.

Bilinmelidir ki; Kasımpaşa, Türk futbolunun hizmetindedir.

Kasımpaşa bütün kulüplerimize aynı mesafede sevgi ve saygı içindedir.

Türk futboluna gönül veren herkese değer verir.

Bütün bunların yanı sıra Kasımpaşa da diğer kulüplere gösterdiği sevgi ve saygıyı kendisi için de bekler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:06

Son Dakika Spor Kasımpaşa'dan Trabzonspor açıklaması - Son Dakika Spor
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