Kasımpaşa'dan Trezeguet'ye teşekkür mesajı
1 saat önce
Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'a (Trezeguet) katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kasımpaşa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:00 Kaynak: AA
, İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa
'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'a (Trezeguet) katkılarından dolayı teşekkür etti.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz." denildi.
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