Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'dan Trezeguet'ye teşekkür mesajı
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Kasımpaşa'dan Trezeguet'ye teşekkür mesajı

1 saat önce

Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'a (Trezeguet) katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kasımpaşa'dan Trezeguet'ye teşekkür mesajı, System.String[]
Kasımpaşa, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'a (Trezeguet) katkılarından dolayı teşekkür etti.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz." denildi.
Aston Villa, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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