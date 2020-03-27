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Kasımpaşa'dan Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Kasımpaşa Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kasımpaşa Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yusuf Günay'ın bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." görüşlerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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