Kasımpaşa'dan Yusuf Günay için

Kasımpaşa Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yusuf Günay'ın bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." görüşlerine yer verildi.