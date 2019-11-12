Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa dayanıklılık çalıştı
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Kasımpaşa dayanıklılık çalıştı

7 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanda dayanıklılık koşu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Kasımpaşa dayanıklılık çalıştı, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanda dayanıklılık koşu çalışmalarının yapıldığı belirtildi.


Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:43 
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