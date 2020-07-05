Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Son Dakika

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, ligin fiziksel anlamda en iyi takımıyla karşılaştıklarını belirtti.

İyi mücadele ettiklerini dile getiren Fuat Çapa, "Demir Grup Sivasspor'un buraya değişik motivasyonla geleceğini biliyorduk. Ligin en iyi geçiş oyunu oynayan takımı. Buna önlem almamız gerekiyordu. Biraz buna dayalı oyun felsefesi ürettik. Pas ve top kontrolü hataları yaptık. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda son 20-25 dakika etkili olacağımızı biliyorduk ama 10 kişi kaldık. Hesaplarımız değişti. Daha sonra 1 puan almak için oynadık. Gereken mücadeleyi sahada verdik. Gol yememek güzel olan taraftı. Ancak son maça nazaran daha az pozisyona girdik. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim için güzel bir süreç olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: "Eksiklerimize rağmen iyi oynadık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını ancak son pasları değerlendiremediklerini aktardı.

Güzel bir maçın geride kaldığını belirten Çalımbay, "İki taraf iyi mücadele etti. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Son pasları değerlendiremedik. Bir gol pozisyonumuz oldu ancak VAR'A takıldık. Kasımpaşa'ya iyi gittiği dönemde rastladık. Zor oldu. İyi mücadele ettik. Deplasmanda alınan puanlar puandır. Kalan 4 maçı en iyi şekilde bitireceğiz." diye konuştu.

Maç fikstürü açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu konuda basına kırgınım. Bize yapılan hiçbir takıma yapılamadı. Bize 2 günde bir maç oynatıyorlar. Hafta içi çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Daha sonra cumartesi günü de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok. Bir tek bizim var. Basın bunu eleştirmiyor. TFF bakmıyor. Rıdvan Dilmen dile getirdi sadece. Bu dönemde sakatlıklar ve kartlar ortaya çıkıyor. Bu fikstürü yapmaları çok yanlış. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum."