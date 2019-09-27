Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Denizli deplasmanında
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa, Denizli deplasmanında

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Kasımpaşa, Denizli deplasmanında, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak.

Süper Lig'deki sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Antalyaspor'u 3-0 yenerek alan lacivert-beyazlılar, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u eleyerek moral buldu.

Ligde haftaya 4 puanla 16. sırada giren lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise 6 ayı aşkın süredir galibiyet alamıyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamadı.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki Yukatel Denizlispor ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 3 lig maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

İki takım Süper Lig'de 9 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda karşılaşan iki ekibin 28 Mart 2010'daki son maçında 3-3'lük beraberlikle taraflar sahadan ayrılmıştı.

Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında yarın saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Denizlispor, Kasımpaşa, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!
Fikret Orman devam ederse, 6 isimle yollar ayrılacak Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok Inter ve Milan'nın 650 milyon euroluk çılgın projesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:03:04. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Denizli deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]