Kasımpaşa, Denizlispor ile 6. randevuda - Son Dakika

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa sahasında Denizlispor ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında yarın 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Denizlispor ile oynayacak. Ligde geride kalan 22 haftada lacivert-beyazlılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 17. sırada bulunurken, Denizli temsilcisi de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Kasımpaşa ile Denizlispor daha önce Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Denizlispor'un galibiyete ulaştığı müsabaka bulunmuyor. Bu maçlarda İstanbul temsilcisi 4 kez 3 puana uzanan taraf olurken, 1 müsabaka da beraberlikle noktalandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı da Paşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alırken, mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan.

(Bora Akyol/İHA)