Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Denizlispor, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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