Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

36 dakika önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.


Antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.


Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:45 
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