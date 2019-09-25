Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.
Antrenmanın, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:45
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