Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
1 saat önce
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:01
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