Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.


İdmanın, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.


Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:01 
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