Kasımpaşa Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Geçtiğimiz hafta oynadıkları maçları kaybeden iki takımdan 22 hafta sonunda 16 puan toplayan Kasımpaşa 17. sırada yer alırken; Denizlispor ise 24 puanla 12. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazanmasını bilmişti.
Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edebileceksiniz.
Muhtemel 11'ler...
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Quaresma, Tarkan, Aytaç, Ndongala, Gohou.
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Özgür, Sackey, Sacko, Alssati, Murawski, Estupinan, Rodallega.