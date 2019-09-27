Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Denizlispor maçına hazır!
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Kasımpaşa, Denizlispor maçına hazır!

47 dakika önce

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Kasımpaşa, Denizlispor maçına hazır!, System.String[]

Kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik provayla sona erdiği kaydedildi.


Antrenmandan sonra Denizli'ye giden lacivert-beyazlı takım, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.


Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa yarın Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Müsabakayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.


Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:26 
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