Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandığı belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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