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Kasımpaşa, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
7 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:18 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı aktarıldı. İdmanın, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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