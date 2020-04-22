Kasımpaşa Doktoru: "Maçların Antalya'da oynanması sağlıklı değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa Doktoru: 'Maçların Antalya'da oynanması sağlıklı değil' - Son Dakika Spor

Kasımpaşa Doktoru: "Maçların Antalya'da oynanması sağlıklı değil"

6 saat önce

Kasımpaşa Spor Kulübü Doktoru Cem Ergenç, korona virüs salgını döneminde takımdaki genel durum ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa Doktoru:

Kasımpaşa Spor Kulübü Doktoru Cem Ergenç, korona virüs salgını döneminde takımdaki genel durum ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ergenç, çalışmalarını evlerinde gerçekleştiren oyuncuların sağlık durumunu sürekli takip ettiklerini aktararak, "Bu süreçte ilk antrenmanların durdurulması ve müsabakaların ertelenmesi kararı alındıktan sonra tüm oyuncularla zaten var olan whatsapp grubu üzerinde yeniden bir organizasyon yaptık. Tüm oyunculara hem bireysel hem grup halinde nasıl antrenman yapabileceklerini, hangi antrenmanlarını, hangi sürelerle, kaç set yapacaklarını tarif ederek gönderdik. Gerek video kayıt ile gerekse yorumlara dayalı geri dönüşlerini aldık. Bazı bilimsel değerlerini, nabız değerlerini ölçmek için kullandığımız cihazlar var. Onlar üzerinden takiplerini yaptık. En çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de kilo alımı. Kilo alımını kısıtlamak için kulüp diyetisyenimizle görüşmeler yaptık. Sürekli takip etmelerini istedik. Şu ana kadar ciddi bir problemle karşılaşmadık. Önümüzdeki hafta takım antrenmanlarına başlamayı planlıyoruz. Bugün bir toplantı yaptık. Haziranın ilk veya ikinci haftası müsabakalar başlayacakmış gibi program dahilinde organizasyonlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


"Önümüzdeki hafta takım halinde çalışmalarımıza başlıyoruz"


Ergenç, gelecek hafta takım halinde antrenmanlara başlama kararı aldıklarını ifade ederek, "Liglere ara verildikten sonra çoğu oyuncumuz İstanbul'da kaldı. İstanbul'da kalan oyuncularımız Kemerburgaz'daki tesislerimize yakın yerde oldukları için zaten bireysel ve grup antrenmanlarını organize etmiştik. Yaptığımız toplantıda teknik direktörümüzün isteği doğrultusunda daha çok takım antrenmanlarına başlamayı planlıyoruz. Çünkü profesyonel düzeyde spor yapıldığında 2-3 haftadan sonra bireysel antrenmanın veya küçük gruplar halinde yapılan antrenmanın çok katkısı olmuyor. Çünkü bu bir takım oyunu. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm takım halinde çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz" dedi.


"4-5 haftalık süreç hazır olmak için yeterli"


Ligin oynanmaya başlamasından önce takımların 4-5 hafta hazırlık süreci geçirmesi gerektiğinin altını çizen Cem Ergenç, "Normalde sezon başı 6-7 hafta planlıyoruz. Ama bu sezon bitmeden sezon ortasında aniden alınmış bir karar olduğu için aynı süreç gözetilir mi, bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Bu daha önce yaşanmış ve bilimsel olarak ispatlanmış veya denenmiş bir şey değil. Ama daha önce yapılan bilimsel deneylere istinaden benim de görüşüm 4-5 haftalık bir süreç hazır olmak için yeterli olacaktır" açıklamasını yaptı.


"Maçlar başladıktan sonra rejenerasyon antrenmanları yapılacak"


Futbolcuların güç antrenmanlarını hazirana kadar olan bu süreçte yapması gerektiğini söyleyen Dr. Cem Ergenç, karşılaşmalar başladıktan sonra oluşacak yoğun maç trafiğinde güç yüklemesinin sağlıklı olmayacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:


"Diğer sezonlar gibi sezon öncesi yeterli dinlenme verilmeden tekrar antrenmana başlanacak. Bu da tabii ki sakatlık riskini arttırıyor. Bir de burada en önemli konu şu; liglerin ne zaman başlayacağından ziyade, başladıktan sonra ne zaman bitecek ve hangi yoğunlukta müsabakalar yapılacak. O belli değil henüz. Bizim antrenman periyodunu ayarlamamız için müsabakaların başlangıç ve bitiş tarihlerinin de belli olması gerekiyor. Ona göre antrenman yüklemesi yapacağız. 3-4 günde 1 maç yapılacağı söyleniyor. Kısa ve yoğun bir program. Bu da şunu gösterir ki, müsabakalar başladıktan sonra daha çok toparlanma ve rejenerasyona yönelik antrenmanlar planlanacak veya maçtan bir gün önce taktik antrenmanlar yapılacak. Çok yüklenme yapılamayacağı öngörülüyor. Ben de o öngörüdeyim. O yüzden bu dönemde hazirana kadar 5-6 haftalık süreçte yükleme antrenmanları yapılabilir."


"Oyuncuların sakatlık analizlerine göre program uygulayacağız"


Dr. Ergenç, lacivert-beyazlı futbolcuların sakatlık analizlerine göre çıkarılan programa uyacaklarını ifade ederek, "Oyuncularımızı çok yakından tanıyoruz bu yıl birçok oyuncumuz değişse de oyuncularla yakın temasta olduğumuz için hepsinin potansiyel sakatlık risk analizlerini sezon öncesi ve sezon boyunca çıkarmıştık. Ona yönelik antrenmanlar planlayacağız. Bazı oyuncularımız için bireysel antrenmanlara devam edeceğiz. Bireysel antrenmanı tamamlayıp takım antrenmanına yüzde yüz katılabileceğine inandığımız oyuncular da takım antrenmanlarına başlayacağız" değerlendirmesini yaptı.


"Maçların Antalya'da oynanmasını çok sağlıklı görmüyorum"


Cem Ergenç, Süper Lig'de ertelenen 8 haftanın Antalya'da oynanacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:


"Bunun bir söylenti olduğunu, ciddi olmadığını ve aynı zamanda sağlıklı bir düşünce olmadığını düşünüyorum. Bütün takımların orda olması haksız bir rekabete neden olabilir. Biz Kasımpaşa olarak İstanbul dışı 3 müsabakamız kalmışken neden bütün maçlarımızı İstanbul dışında oynayalım. Oyuncular arasındaki stresten bahsetmiştik. 8 - 10 hafta ailelerinden uzakta ne kadar güvenli olduğunu bilmedikleri otel odasında futbol oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Sosyal medyada bazı kişilerin çıkartmış olduğu söylentiler olduğunu düşünüyorum. Gerek kulüpler birliği, gerek federasyon gerekse kulüplerin bunu desteklediklerini düşünmüyorum. Çok sağlıklı görmüyorum. Haziran ve temmuz aylarında Antalya'da müsabaka oynanması başlı başına sorun. Diyelim ki sadece Süper Lig olsun 18 takım, 50-60 kişilik kafileleriyle Antalya'da otellerde konaklayacak. Onların herhangi birinde yaşanacak bir sağlık problemi bütün takımın karantinaya alınmasını gerektirecek. Antalya'da bu kadar donanımlı sağlık hizmeti verilebilecek şartların şu anda uygun olduğunu düşünmüyorum. Bence herkesin mümkün olduğunca bulunduğu konumda olması ve sadece müsabaka günü veya müsabakaya bir gün önce seyahat edip oynayıp tamamlaması daha uygun olur."


"Şu anda takımda yüksek seviyede stres ve gerginlik yok"


Cem Ergenç, takımdaki futbolcuların korona virüsün Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk dönemdeki yaşadıkları stres ve gergin durumu atlattıklarını söyleyerek, "İlk dönemdeki kaos ve endişe pek yok. İlk hafta sadece oyuncular kendisi için değil aileleri için endişelilerdi. Fakat sürecin Türkiye'de çok iyi yönetildiğine inanıyorum. İyi yönetildiği için şu an Türkiye'de olmaktan gerginlik ve stres yaşamıyorlar. Daha çok ailelerinden uzak olanların, ailelerinden uzak olmasından dolayı endişeleri var. Onlarla ilgili sık sık telefonla whatsappla görüşüyoruz. Gerekiyorsa aileleriyle yurt dışında temasa geçip onların sağlık bilgilerini alıyoruz. Şu anda yüksek seviyede gerginlik ve stres yaşamıyoruz. Bu süreç kulübümüzün psikologu tarafından da takip edilip oyuncularla birebir bazı görüşmeler yapılıyor. Stres gerginlik konsantrasyonu ve motivasyonu engelleyen nedenler. Bunları ortadan kaldırmak için mental olarak da antrenmanlarla oyuncularımızı hazırlamayı düşünüyoruz. İlk haftalardaki stres ve gerginlik yerini güven ortamına bıraktı. Hem Türkiye'de hem de kulübümüz tarafında sürecin iyi takip edildiğini görünce oyuncuların çok fazla stres yaşadıklarını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.


"Bilimin ışığında sürecin devam etmesini istiyorum"


Korona virüs salgını döneminde görev yapan doktor meslektaşları ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dr. Cem Ergenç, "Bu süreçte Türkiye'de, dünyada tüm sağlık çalışanları, doktor meslektaşlarım, hemşire arkadaşlarım çok özveriyle, çok doğru şekilde bu süreci yönetiyorlar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Halkımızın da sporcularımızın da dahil olmak üzere bilimin ışığında süreci devam ettirmelerini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Kasımpaşa, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:07 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 21:53:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa Doktoru: "Maçların Antalya'da oynanması sağlıklı değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]