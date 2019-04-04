Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

2 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan kaleci Simone Scuffet'in katılmadığı belirtildi.

Takım kaptanı Veysel Sarı'nın ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalışmalara başladığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:26 Kaynak: AA

7 Nisan, Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
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