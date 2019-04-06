Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Erzurumspor Maçına Hazır

Kasımpaşa, Erzurumspor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Erzurumspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların pas çalışması ve ayak tenisi oynayarak sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Antrenmana, sakatlığı süren Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:34 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Spor
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