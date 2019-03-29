Kasımpaşa, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
2 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını devam ettirdi.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını devam ettirdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarından henüz dönmeyen Trezeguet, Karim Hafez, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef ve David Pavelka'nın katılmadığı bildirildi.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Haris Hajradinovic, Abdul Rahman Khalili ve Eray Birniçan'ın idmanda yer almadığı, Uğurcan Yazğılı'nın ise bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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