Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Kasımpaşa, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

2 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını devam ettirdi.

Kasımpaşa, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını devam ettirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarından henüz dönmeyen Trezeguet, Karim Hafez, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef ve David Pavelka'nın katılmadığı bildirildi.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Haris Hajradinovic, Abdul Rahman Khalili ve Eray Birniçan'ın idmanda yer almadığı, Uğurcan Yazğılı'nın ise bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Spor
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