Kasımpaşa, Erzurumspor'u Konuk Ediyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Kasımpaşa, ligin geride kalan 26 haftasında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta mağlup olmayan lacivert-beyazlı takım, 34 puan ve averajla haftaya 10. sırada girdi. Ligde yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 12'sini yitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 22 puanla 17. sırada yer alıyor.



Ev sahibi ekipte yarınki maç öncesi kaptan Veysel Sarı, kaleci Simone Scuffet ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları bulunuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

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