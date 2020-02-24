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Kasımpaşa Eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti
6 saat önce
Kasımpaşa Eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
Kasımpaşa Eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti - İSTANBUL
Son Dakika Kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi 12 Dev Adam, İsveç'e 87-80 mağlup oldu VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi