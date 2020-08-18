Kasımpaşa: "Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz verdik.
Kasımpaşa: "Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz verdik.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:34
Kaynak: İHA
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