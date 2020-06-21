Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0 - Son Dakika

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0

STAT: Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Sarlija, Yassine Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 89 Ndongala), Koita (Dk.

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0, System.String[]

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Sarlija, Yassine Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma (Dk. 63Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 63 Pavelka), Thiam (Dk. 89 Ndongala), Koita (Dk. 77 Gohou)

FENERBAHÇE: Altay Bayındır- Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan (Dk. 64 Mehmet Ekici), Tolga Ciğerci (Dk. 90 Jailson), Deniz Türüç, Rodrigues (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Mevlut Erdinç), Muriç

GOLLER: Dk. 55 Thiam, Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Meriah, Tirpan, Pavelka, Gohou (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 55'inci dakikada Mame Thiam ve 90+2'nci dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Kasımpaşa, bu sonuçla namağlup serisini 6 maça çıkardı.

22'nci dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Muriç'i gördü. Kosovalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27'nci dakikada Muriç'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi. Dönen topu tekrardan önünde bulan Hasan Ali, penaltı noktasındaki Deniz'i gördü. Deniz'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33'üncü sağ kanatatn gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj, ortayı yaptı. Hajradinovic'in kafa vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

36'ncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tolga Ciğerci'nin pasıyla sol taraftan savunmanın arkasına sarkan Rodrigues, penaltı noktasına doğru koşu yapan Ozan'ı gördü. Ozan Tufan'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

55'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Hajradinovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Thiam, Gustavo'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

73'üncü dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

78'inci dakikada Zajc'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Ekici, şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

78'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızla rakip ceza sahasına hareketlenen Yusuf'un şutunda top Hasan Ali Kaldırım'ın suratına çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

88'inci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Deniz Türüç ortaladı. Mevlut Erdinç'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında bir önceki pozisyonda el olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

90+2'nci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

MİCKAEL TİRPAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kasımpaşa'da Mickael Tirpan, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Fenerbahçe karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkan Kasımpaşalı Tirpan, mücadelenin 24'üncü dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Tecrübeli futbolcu gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Belçikalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.


Fırat Aydınus, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 08:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0 - Son Dakika Spor

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı         
00:47
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım         
00:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti         
00:23
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor         
00:15
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı         
00:11
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı         
00:10
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi         
23:49
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı         
23:46
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar         
23:44
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı         
23:33
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu         
23:32
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı         
23:20
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi         
23:13
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi         
23:11
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü         
22:39
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu 3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu         
22:37
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu         
22:29
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar         
22:29
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin         
22:18
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı         
22:04
Doğru bilene tatil hediye ediyorum Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi         
22:01
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti         
21:59
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu         
21:51
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı         
21:45
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar         
21:42
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
21:29
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti         
21:24
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin         
21:22
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı         
20:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 02:53:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei