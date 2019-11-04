Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligin 10. haftasında dün yapılan BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında fazla süre alan futbolcular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu'ndan Kayserisporlu futbolcu Abdennour'a küfür
Çinli Sunvalley Group, 60'ın üzerinde ülkeden sonra Türkiye'de de satışlara başlıyor Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]