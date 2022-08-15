Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Kasımpaşa - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

15-08-2022 KASIMPAŞA VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçı, 15 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe Maçı, saat 21:45 başlayacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.