Çağtay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı - Son Dakika
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Çağtay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı

28.02.2022 20:12
Çağtay, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer aldı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Hatayspor mücadelesine 11'de başlarken, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Çağtay Kurukalıp, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Hatayspor mücadelesine 11'de başlarken, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertlilerin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan, taraftar ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti. Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, Teknik Direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai'yi tercih etti.

(Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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