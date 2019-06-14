Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı

2 saat önce

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, defans hattını Portekizli oyuncu Jorge Fernandes ile güçlendirdi.

Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı, System.String[]
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, defans hattını Portekizli oyuncu Jorge Fernandes ile güçlendirdi. Kasımpaşa, Porto'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Jorge Fernandes'i bir yıllığına kiraladı. Fernandes, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengillli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Porto, Kasımpaşa, Güncel
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