Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Hudddersfield forması giyen savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Hudddersfield forması giyen savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

25 yaşındaki sağ bek, bu sezon Huddersfield forması ile 22 maça çıktı ve bu maçlarda 2 asist yaptı.


İngiltere, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:15 Kaynak: DHA
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