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Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı
6 saat önce
Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Hudddersfield forması giyen savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:15 Kaynak: DHA
Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Hudddersfield forması giyen savunma oyuncusu Florent Hadergjonaj'ı bedelsiz olarak kiraladığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen İngiltere takımlarından Huddersfield'ın 25 yaşındaki oyuncusu Florent Hadergjonaj, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini bedelsiz kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
25 yaşındaki sağ bek, bu sezon Huddersfield forması ile 22 maça çıktı ve bu maçlarda 2 asist yaptı.
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