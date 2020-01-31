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Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Huddersfield'ın Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Huddersfield'ın Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.
25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyecek.
Florent Hadergjonaj'ın ismi sezon başında Fenerbahçe ile geçiyordu. Sarı lacivertli takım, Isla'nın alternatifi olarak listesine Florent Hadergjonaj'ı almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:42
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