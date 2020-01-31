Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Huddersfield'ın Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Huddersfield'ın Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.


25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyecek.


Florent Hadergjonaj'ın ismi sezon başında Fenerbahçe ile geçiyordu. Sarı lacivertli takım, Isla'nın alternatifi olarak listesine Florent Hadergjonaj'ı almıştı.



Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zanka yok, Falette kadroda
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]