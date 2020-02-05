Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet - Son Dakika
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Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı.

Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz."


Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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