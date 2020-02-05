Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı.
Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz."
Son Dakika Steaua Bükreş'ten Arda Turan yanıtı: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar Ali Koç'un Kırklareli Stadı'ndaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti Arsenal, Orkun Kökçü'ye kancayı taktı Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil