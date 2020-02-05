Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde ilk kez çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde ilk kez çalıştı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde ilk kez çalıştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde ilk kez çalıştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takım, ligin 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Fuat Çapa yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek çalışmayla devam edecek.

Galatasaray, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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