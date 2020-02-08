Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve açma-germe çalışması ile başladığı belirtildi.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçı ile tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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