Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve esneklik çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Pozisyon antrenmanıyla süren idmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.
Kaynak: AA
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