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Kasımpaşa, Galatasaray maçında galibiyeti hedefliyor - Son Dakika

Kasımpaşa, Galatasaray maçında galibiyeti hedefliyor

25.08.2021 21:17
Kasımpaşa, Galatasaray maçında galibiyeti hedefliyor, System.String[]

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü sahalarında Galatasaray ile oynayacakları maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü sahalarında Galatasaray ile oynayacakları maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Lacivert-beyazlılarda Şenol Can'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen ve takımın başında çıktığı ilk müsabakada galibiyet elde eden Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolculuğu döneminde kaptanlığını yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı kulübe teknik direktör olarak döndüğünü belirten Cihat Arslan, "Tanıdığım bir camia. O yüzden adaptasyon daha kolay gerçekleşti. İlk maçta kazanmak mutluluk vericiydi. Ancak top kazanmada Süper Lig istatistiklerinin altında kaldık. Basit top kayıplarında da istatistiği biraz deldik maalesef. Eksiklerimizi bilerek oynayacağımız büyük maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Tamamlayıcı antrenmanlar yapıyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin motivasyonu gayet yerinde. İyi mücadele etmeyi ve pozitif oyunu hedefliyoruz. Sahaya kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları ve göreve geldikten sonra Ryan Donk'un kadroya dahil edilmesiyle ilgili Arslan, "Transferden çok elimizdeki oyunculara odaklanıyorum. Elimizdeki oyunculardan daha fazla verim almak istiyorum. Bize katkı sağlayacak, genç ve dinamizmine inandığımız oyuncu olursa bünyemize katabiliriz. Ancak önceliğimiz takımın gelişmesi. Donk, lider bir oyuncu. Önemli özellikleri var. Geçmişte bu kulübe çok değerli hizmetler yaptı. Ben onu hep büyük takım oyuncusu olarak gördüm. Şu an hazır değil. Antrenmanlara başladı. Muhakkak bize çok katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

İki haftası geride kalan Süper Lig'de güçlü ve dengeli takımların bulunduğuna dikkati çeken Cihat Arslan, "Çok değerli bir lig. Bu sezon herkes daha fazla özen gösterdi. Bazı kulüpler transferde sıfır hata yaptı. Hazır hale gelebilmek için daha fazla fedakarlığa ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yusuf Erdoğan: "Milli araya namağlup girmek istiyoruz"

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan ise sezona iyi başladıklarını ve çıkışlarını Galatasaray maçında da sürdürmek istediklerini aktardı.

İlk 2 müsabakada 4 puan elde ettiklerini hatırlatan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "Saha avantajımızı kullanıp milli araya namağlup girmek istiyoruz. Takımda güzel bir sinerji var. Her şey güzel gidiyor. Büyük maçları kazanmanın hazzı her zaman güzeldir. Tek hedefimiz Galatasaray maçını kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Cihat Arslan'ın takımın başına geçmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Yusuf, "Cihat hoca bu lige ismini futbolcu ve teknik direktör olarak kazımış bir isim. Bu camianın da hamurunu bilen bir isim. Çok fazla yabancılık çekmedi. Güzel oldu. Ona da ilk maçını armağan ettik." ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra taraftarlarına kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Yusuf Erdoğan, "Futbol seyirciyle güzel. Seyircimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Seyircimizle bütün olan takımız. Aşılarını olsunlar, bizi desteklemelerini bekliyoruz. İnşallah vakaların bittiği sezon olur. Dolu statlarda oynamayı özledik." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Cihat Arslan, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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